وزير الرياضة يكشف عن موعد إعلان طرح التذاكر الإلكترونية لبطولة أفريقيا

صرح وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يتم طرح التذاكر الإلكترونية الخاصة ببطولة أفريقيا في شهر أبريل المقبل،وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر هذا العام 2019 بشهرين.

وتابع وزير الشباب والرياضة عبر تصريحاته بأنه سوف تشهد المدرجات في بطولة أفريقيا حضور عدد كبير من الجماهير المصرية وبالأخص العائلات المصرية لإظهار شكل راق في هذه المدرجات.

كما أكد صبحي على مواصلة بطولة الدوري المصري، مبيناً بأن هذا الأمر منتهي ولن يحدث أي توقف أو تعطيل له حيث أن الدولة لن تسمح بعدم استمرار هذه البطولة.