“شعبة الدواجن” تكشف عن حقيقة تأجيل قانون الطيور الحية

قامت الشعبة العامة للثورة الداجنة باتحاد الغرف التجارية بمطالبة تأجيل تنفيذ قانون منع تداول الطيور الحية إلى حين الانتهاء من شهر رمضان المقبل، لتنفيذ الاشتراطات والآليات التي يتم الاتفاق عليها حتى لا يكون هناك أي ضرر لأي طرف من المنظومة.

وطالب رئيس الشعبة، الدكتور عبد العزيز السيد، ضرورة الوصول إلى اتفاق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي، لتوفير القروض المسيرة لأصحاب المحلات التجارية، والتي تبدأ من 20 ألف جنيه من دون أوراق، ومن 50 ل100 ألف جنيه لأصحاب السجلات التجارية، لتسهيل عملية تغيير النشاط من الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة، ويطالب أصحاب المجازر بتوفير تسهيلات وحوافز حتى يتمكنوا من تعويض خسائرهم بغلق المجازر القديمة.

ومن جانبه، قال النائب الثاني لرئيس الشعبة العامة للثورة الداجنة، أبو الفتوح مبروك، أنه لابد من التكاتف مع جميع أجهزة الدولة المعنية لتطهير مزارع الدواجن قبل بدء شهر رمضان الكريم، وأن أغلب المزارع تعاني من الأوبئة والأمراض، وهو أمر يهدد الصحة العامة للمواطنين.