نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2019

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم، ينتظر متابعي الكرة العالمية، يلا شوت حصري مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم، مواجهة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم، وذلك في مباريات الذهاب من دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا 2018/2019، التي يستقبل من خلالها المان يونايتد الفريق الباريسي، على أرضية ملعب أولد ترافورد لمدينة مانشستر.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم



الآن دخول لاعبي الفريقين إلى الملعب من اجل الإحماء.



نهاية لاعبي الطرفين من الإحماء، والعودة إلى غرف الملابس.

الآن دخول اللاعبين من جديد إلى الملعب.

عصام الشوالي هو معلق مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم.

بداية المباراة الان.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم في الشوط الأول من المباراة، انتهت بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، ليتأجل الحسم إلى شوط اللقاء الثاني.

بداية شوط المباراة الثاني.

هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 53 عن طريق بريستال.

ثاني اهداف باريس سان جيرمان اليوم، في الدقيقة كليبان مبامبي في الدقيقة 60 من المباراة.

نهاية المباراة بفوز باريس بهدفين دون رد.

انتهت نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم، بفوز الفريق الباريسي بنتيجة هدفين دون رد، ليقترب بذلك من التأهل قبل موعد مباراة العودة.

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 12-2-2019، ستنطلق ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الإمارات ستنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم، ابتداء من منتصف الليل.

القنوات الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مانشستر يونايد وباريس سان جيرمان اليوم، المعلق التونسي، عصام الشوالي.

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم

قبل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم، في مباريات دور المجموعات الفريق الباريسي،تمكن من التأهل في المركز الأول من المجموعة الثالثة وذلك برصيد إحدى عشرة نقاط، وفي المقابل المان يونايتد، يدخل مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم، بعد أن تجاوز الدور الماضي، في المركز الثاني من المجموعة الثامنة برصيد عشرة نقاط.

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