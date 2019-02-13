الان تردد قناة ميكي mickey الجديد على نايل سات تحديث 2019 وضبط اشارتها

يأتي تردد قناة ميكي الجديد بإشارة قوية بعد التعديل الأخير، ليحل المشاكل التي رافقت التردد القديم للقناة على مدار الأشهرالماضية، وذلك ضمن خطة تطوير القناة التي حققت نجاحاً كبيرا، وتهتم قناة ميكي بالأطفال في محتواها اليومي، وتقدم أفلام الكرتون وأغاني الأطفال والبرامج التعليمية المميزة التي تساعد الأطفال على المعرفة واكتساب الخبرات وتحسين شخصيتهم مما يجعلها محط اهتمام للأباء والأمهات.

ويمكن استقبال قناة ميكي من خلال ترددها الجديد على مختلف أنواع الرسيفرات من داخل مصر وخارجها من خلال القمر الصناعي نايل سات، ويمكنكم ضبط قيم تردد قناة ميكي من خلال الجدول أدناه، علماً بإن القناة عند البحث تظهر بإسم mickey.

تردد قناة ميكي الجديد

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 11526 أفقي 27500

تردد قناة ميكي القديم

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 11257 أفقي 27500

عادت القناة للعمل عبر التردد القديم مجدداً، ويمكنكم الآن استقبال التردد القديم لقناة ميكي من خلال ضبط القيم التالية:

هذا هو تردد قناة قناة ميكي القديم، احدي أهم قنوات الأطفال عبر النايل سات 2019 ويمكنكم استقباله بقمر 70 سم، وإذا قابلتكم أى مشكلة في استقبال تردد القناة يمكنكم تركها بالتعليقات بالأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم.

القناة تبث على مدار الساعة على مدار الأسبوع، ويمكن استقبالها في أي مكان بالوطن العربي يصل إليك بثها.