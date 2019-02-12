كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 29 من مسلسل "الطائر المبكر" تتصدر تريند "يوتيوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت الحلقة 29 من مسلسل "الطائر المبكر"، إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر "يوتيوب"؛ بعد طرحها بساعات قليلة.

ووصلت نسبة مشاهدة الحلقة إلى ما يزيد عن مليون مشاهدة فى غضون ساعات؛ لتحتل المركز 20 من بين 50 فيديو ضمن قائمة الأعلى مشاهدة، ليواصل بذلك تصدره لـ"يوتيوب" منذ طرح أولى حلقاته.

مسلسل "الطائر المبكر"، كان يحتل مراكز متقدمة فى تلك القائمة خلال الشهور الماضية، إلا Hن توقف إنتاج حلقات جديدة منه جعلته يتغيب عن التواجد.