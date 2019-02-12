كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا لم تشارك نيكول سابا في مسلسل عادل إمام هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة نيكول سابا، إنها لم تتفاوض على المشاركة في مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته النجم الكبير عادل إمام، ونفت تماما الأخبار التي أشارت إلى انسحابها من العمل.

وأضافت "سابا" خلال صفحتها على "إنستجرام" أنها لم تتفاوض على بطولة المسلسل وبالتالي لم يتم استبدالها بممثلة أخرى، مطالبة الصحافة بتحري الدقة والتأكد منها أو إدارة أعمالها فيما بعد.

وشاركت نيكول سابا، الزعيم بطولة فيلم التجربة الدنماركية والذى فتح أمامها الأبواب فى الدراما المصرية، ذلك حرصت فى نهاية حديثها أن تشكر الممثل القدير على الفرصة التى منحها إياها من خلال العمل معه وان تتمنى له التوفيق فى عمله الجديد.