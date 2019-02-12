شعبة الدواجن تعلن عن أسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل اليوم الثلاثاء 30 جنيها داخل المزرعة، نتيجة انتشار معظم الأمراض وسط مزارع الدواجن.

وأضاف السيد، إن مربي الدواجن يقومون بتحميل تكلفة خسائرهم من الدواجن النافقة نتيجة الأمراض على الحية لتعويضهم خسائرهم.

وأوضح أن الأسعار ستعود مجدداً للتراجع ولكن بعد انتهاء شهر مارس القادم، وعودة درجات الحرارة للارتفاع، بعد انتهاء فصل الشتاء، مؤكدا أنه سيتم تأجيل قرار حظر دخول الطيور الحية في المدن إلى ما بعد شهر رمضان القادم.

وأكد أن آليات العرض والطلب هي المسئولة عن التحكم في الأسعار، لافتاً إلى أنه يوجد مساعي لوضع منظومة جديدة تستند وتعتمد على آليات تحقيق التسعير العادل الذي يرضى المستهلك والمربي.

ويسجل إنتاج مصر من الثروة الداجنة حوالي 1.6 مليون طن ولا نحتاج إلا 2 إلى 3% تقريباً من الاستهلاك السنوي، بعدها كانت نسبة احتياجانا امثل 5% سنوياً، بعد الطفرة في قطاع الثروة الداجنة، حسب إحصائيات وزارة الزراعة، بجانب وجود خطة لاستغلال المحال العاملة في بيع الدواجن، وفي البيع المباشر للجمهور في شكل سلع مجمدة.