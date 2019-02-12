التعليم: حملة مكافحة أمراض الأنيميا والسمنة في المدارس مستمرة حتى إبريل المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق المسح الطبي الكامل لأمراض “الأنيميا، السمنة، قصر القامة”، والأمراض غير السارية، على 3 مراحل على طلاب المرحلة الابتدائية بجميع أنواعها المتعددة في العام الدراسي 2018/2019، وهذا في ظل مبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتورة طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وجاءت الحملة في إطار الجهود المشتركة فيما بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان، وانطلاقاً من كون الصحة العامة هي من احد مكونات التنمية في المجتمع المصري.

وانتهت الوزارة من تحدد مخطط زمني لجملة الكسح الطبي الكامل بحيث تبدأ الحملة من شهر فبراير الحالي وحتى شهر إبريل القادم، على كل طلاب المدارس الابتدائية بكل محافظات الجمهورية، عن طريق برنامج زمني يتم على ثلاث مراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى: في شهر فبراير، وتتضمن المحافظات التالية: “الفيوم، دمياط، أسيوط، مطروح، بورسعيد، جنوب سيناء، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الجيزة”.

المرحلة الثانية: في شهر مارس وتشمل المحافظات التالية: “القاهرة، السويس، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء”.

المرحلة الثالثة: في أخر شهر مارس وفي شهر إبريل وتشمل المحافظات التالية: “الدقهلية، الشرقية، الغربية، قنا، المنيا، الوادي الجديد”.

وصرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ف وزارة التربية والتعليم، أنه تم التوجيه على كل مديري المديريات التعليمية لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة وتسهيل مهام لجان المختصة من قبل وزارة الصحة والسكان لإجراء عملية المسح الطبي الكامل لأمراض “الأنيميا، السمنة، قصر القامة” على ثلاث مراحل على طلاب التعليم الابتدائي بأنواعه المتعددة في العام الدراسي 2018/2019.

كما أضاف حجازي، أن الوزارة قد وجهت بتسهيل مهام عمل لجان وزارة الصحة والسكان المكلفة بعملية المسح الطبي، وأهمها عملية المسح في وسائل الإعلام المتعددة، وتسهيل مهام لجنة وزارة الصحة والسكان في تنفيذ إجراءات المسح في المدارس، ومناشدة أولياء الأمور بأهمية إجراء الفحص الطبي حفاظاَ على صحة أبنائنا الطلاب.