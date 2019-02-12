شاهد.. صورة فنان كوميدي خلال فترة التجنيد..تعرف عليه هو مين في نجوم اليوم

هناك العديد من النجوم تأتي فترة شهرتهم ومعرفة الجمهور بهم في مراحل عمرية متأخرة، سواء كان بعد انتهاء الدراسة الجامعية أو بعد تأدية الخدمة العسكرية، ولأن السوشيال ميديا أصبح منتشر إلا في الـ 10 سنوات الأخيرة فمن الطبيعي أن يكون العشرات من النجوم أدوا الخدمة العسكرية ولم نرهم في هذه المرحلة العمرية المختلفة عن حياتهم.

ومن ضمن هؤلاء النجوم الفنان سليمان عيد الذي قام بنشر صورة له أثناء تأدية خدمته العسكرية في مرحلة الشباب وما بعد الدراسة الجامعية، وعلق عليها قائلاً: “الملازم أول سليمان عيد مع أجدع الجنود اللي كانوا بيلغوا أجازتهم لما أكون أنا نبطشي ورغم مرور أكثر من 25 عام مازالنا أصدقاء”.