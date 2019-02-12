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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان بث مباشر، فى اطار مباراة الذهاب فى دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، المباراة سوف تُقام على ملعب أولد ترافورد بمدينة “مانشستر، كان فريق باريس سان جيرمان كان قد صعد لدور الـ 16 ، بعد أن تصدر  المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة و جاء فريق ثانياً، بينما مانشستر يونايتد صعد بعد أن جاء ثانياً في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

 

بث حصرى مباشر مباراة مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان

ننقل لكم بث مباشر  لمباراة مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان فى تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت و قطر، الثانية عشر بتوقيت دبى.

الشوط الاول

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