الآن: تردد قناة TRT تى ار تي التركية الناقلة لمسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 135

نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة TRT تي ار تي التركية الجديد، وهي تعتبر أول قناة فضائية تركية ناطقة باللغة العربية وهي تابعة لمؤسسة هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية “TRT”، وقد ازدادت عمليات البحث في الاونة الأخيرة عن قناة TRT من قِبل المشاهدين في جميع أنحاء العالم وذاع صيتها نظراً لانها تقوم بعرض مسلسل “قيامة أرطغرل” على شاشتها، ويُعتبر المسلسل من أشهر المسلسلات التركية ويقوم بمتابعته الملايين من المشاهدين حول العالم وحقق نسبة مشاهدات خرافية فور عرض الحلقة كل أسبوع.

تردد قناة TRT تي ار تي 2019

تُبت قناة TRT التركية من خلال مجموعة مختلفة من الترددات عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات وترك سات، حيث يتم بثها في مصر ودول الخليج وأيضًا في دول الشرق الأوسط، لذا قوموا بضبط أجهزة إستقبالكم طبقًا للإعدادات المناسبة لبلدكم من خلال الجداول الموضحة في الأسفل، وستتمكنوا من الحصول على القناة بكل سهولة وتمتعوا بمشاهدة مسلسل “قيامة أرطغرل” وأحدث المسلسلات الأخرى والبرامج التي تُعرض على شاشتها على مدار اليوم.

تردد قناة TRT على القمر الصناعي عرب سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ 12092 عمودي “V” 27500 3/4

تردد قناة TRT على القمر الصناعي نايل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ 11392 عمودي “v” 27500 3/4

تردد قناة TRT على القمر الصناعي ترك سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ 11096 أفقي “h” 30000 5/6

مسلسل “قيامة أرطغرل” :

يعتبر مسلسل قيامة أرطغرل من أشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها على شاشة قناة TRT وأيضا أكثرها مشاهدة على الاطلاق، وهو مسلسل تاريخي تركي تدور أحداثه في القرن الـ 13 الميلادي عن سيرة حياة الغازي “أرطغرل بن سليمان شاه” والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ويتكون المسلسل من أربعة أجزاء وقد تم عرض أول حلقة في المسلسل في يوم الـ10 من شهر ديسمبر من عام 2014م، وتُبث حلقة جديدة من حلقات الموسم الرابع يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.