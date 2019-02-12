الفنان رامي عبدالله يكشف عن أغنية من ألبومه الجديد

يستعد الفنان السعودي رامي عبد الله خلال الأسابيع المقبلة، لطرح أول ألبوماته الغنائية، بالتعاون مع شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، وهو عبارة عن «ميني ألبوم» يتضمن عدة أغنيات باللهجة السعودية.

وكشف الفنان رامي عبدالله عن أغنية من ألبومه الجديد والمرتقب خلال لقاء أجراه معه برنامج معالي المواطن، على قناة "ام بي سي".

جاء ذلك بعدما طرح أخيراً أغنية «سينغل» بعنوان «صحوة» احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، الشهر الماضي، والتي حققت نجاحاً كبيراً عقب طرحها.

رامي عبد الله، الذي يلقبه البعض بـ«صوت الشباب السعودي»، قال في حواره لـ«الشرق الأوسط» إن أغنيته الشهيرة «وطني» هي الأهم في مسيرته الفنية لتعبيره خلالها عن عشقه لوطنه الذي نشأ فيه.

وكشف عن حبه الكبير للموسيقار المصري رياض السنباطي وكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه من محبي الاستماع إلى الأصوات السعودية الكبرى. وفق "الشرق الأوسط"