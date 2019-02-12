مسلسل العهد الحلقة 69 - مترجمة

يواصل مسلسل العهد نجاحه حتى الموسم الثالث من عرضه إشارة لمدى تفوقه وعشق الجماهير له منذ الموسم الأول وحتى الموسم الثالث من عرضه ولكن يبدو أن آخر حلقات مسلسل العهد لم ترضى جميع المشاهدين.

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إنتظر جماهير مسلسل العهد الموسم الثالث عرض اجدد حلقاته الحلقة الـ 19 التي عُرضت أمس بفارغ الصبر ولكن يبدو أن الحلقة 19 من العهد لم تكن كما تصور المشاهدين، حيث جاءت الحلقة مخيبة للآمال بشكل كبير لمعظم جماهير مسلسل العهد الموسم الثالث.

وعادة ما ينتظر المشاهدين مشاهد الثنائي داريا ويافوز إلا أن الحلقة 19 كانت غنية بمشاهد اتاش ونازلى وقد ملّ الجماهير من هذا الثنائى وخلافاتهم التي استمرت طويلاً ويطالبون بتطور فى علاقة داريا ويافوز.

فى حين تعارض آخرين وعبروا عن جمال الحلقة الـ 19 من العهد الموسم الثالث، إلا أن نسبة مشاهدات الحلقة 19 من العهد شهدت إنخفاض فى نسبة مشاهداتها محققة 9.30 وهبطت إلى المرتبة الثانية.