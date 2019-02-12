تراند اليوم : خبر عاجل وفاة بوتفليقة ... حقيقة خبر وفاة بوتفليقة اليوم ( خبر وفاة بوتفليقة )

الجزائر - الخليج 365

حقيقة خبر وفاة بوتفليقة ، هل مات بوتفليقة اليوم ، الحالة الصحية للرئيس الجزائري بوتفليقة ، أسئلة كثيرة يتسائل عنها المواطن الجزائري في ظل انتشار العديد من الانباء التي تتحدث عن تدهور الوضع الصحي للرئيس الجزائري بو تفليقة.

فقد تداولت عدد من المواقع والصفحات الاخبارية الجزائرية مساء أمس أخبار تفيد بوفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 80 عاماً.

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر بخبر الوفاة، متسائلين عن صحة الاخبار التي يتم تداولها، كما وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور بوتفليقة.

فيما نفت عدد من المصادر المقربة من الرئيس الجزائر خبر الوفاة، مؤكدين أن الرئيس لا يزال على قيد الحياة.

ويعاني الرئيس بوتفليقة من مشاكل صحية منذ مدة ألزمته التحرك عبر كرسي متحرك، كما أنه خضع لفحوصات وعلاجات طبية دقيقة بمستشفيات متخصصة في فرنسا في وقت سابق.