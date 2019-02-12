كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الدسوقي يكشف تفاصيل دوره أمام ماجد المصري في "بحر" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان الشاب محمد الدسوقي، انتهائه من تصوير ٥٠٪ في مشاهده في مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصري، الذي تقع أحداث العمل في ٦٠ حلقة، وتدور أحداثه بين القاهرة والصعيد.

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وأوضح أن ترشيحه للمسلسل جاء عن طريق الفنان ماجد المصري، مشيراً أنه سعيد بالتعاون الأول معه، وقام شادي عبدالسلام مساعد مخرج أول لاختياره لـدور حازم الذي يقع في حب فتاة صعيدية تدعي فاطمة والتي تجسدها الفنانة كوكي.

ويشارك فى بطولة "المسلسل كل من الفنان محمد دياب والفنانة ثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، و الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، إخراج أحمد صالح.