بث مباشر مباراة الاهلي والنصر بدون تقطيع| الاسطورة hd يوتيوب الاهلى رابط yalla shoot

بث مباشر مباراة الاهلي والنصر اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019،و هى فى الجولة العشرون من دور الأمير محمد بن سلمان المحترفين السعودي لكرة القدم، يقع فريق الأهلى فى المركز الثالث من الدورى السعودى و ذلك برصيد 36 نقطة، ام النادى النصر فهو فى المركز الثانى فى جدول الدورى السعودى برصيد 40 نقطة، يأتى خلف نادى الهلال الذى يحتل مقدمة الجدول برصيد 46 نقطة، سوف تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )

كورة لايف مباراة الاهلي والنصر دورى بلس

اليوم الثلاثاء 12 فبراير مشاهدة مباراة الاهلي والنصر دورى بلس فى الساعة الثامنة و الثلث بتوقيت السعودية، السابعة و الثلث بتوقيت القاهرة، التاسعة و الثلث بتوقيت الامارات.

رابط البث المباشر لمباراة الاهلى و النصر

الشوط الأول

د 4 النتيجة 0/0

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مر عشر دقائق من الشوط الاول و النتيجة 0/0

الدقيقة 15 من بداية المباراة و النتيجة تعادل سلبى

حاليا فى الدقيقة 25 و مازالت نتيجة المباراة حتى الان هى التعادل السلبى

د 32 و النتيجة هى 0/0 حتى الان بين الاهلى و النصر