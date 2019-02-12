يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر|الأسطورة hd الاهلى و النصر يوتيوب دورى بلس

مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر فى الجولة العشرون من مسابقة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، الأهلى فى المركز الثالث من الدورى السعودى برصيد 36 نقطة، بينما النادى النصر فى المركز الثانى خلف نادى الهلال الزعيم برصيد 40 نقطة، ومن المتوقع أن تكون مباراة قمة قوية، من الصعب أن يتوقع أحد بنتيجتها، و ستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )

الاسطورة يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي والنصر دورى بلس فى تماما الساعة الثامنة و الثلث بتوقيت السعودية، السابعة و الثلث بتوقيت القاهرة، التاسعة و الثلث بتوقيت الامارات.

رابط البث المباشر لمباراة الاهلى و النصر

الشوط الأول

فى الدقيقة 5 و مازال التعادل سلبى حتى الآن

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حاليا فى الدقيقة من المباراة و النتيجة 0/0 حتى الان

حتى الان خمسة عشر دقيقة من المباراة بين الاهلى و النصر

أصبحنا فى الدقيقة 25 و التعادل يسيطر على اللقاء

الدقية 32 مازال الفريقان يحاولون على المرمى و النتيجة هى 0/0