كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تصوير "الزوجة الـ18" لـ حسن الرداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصور الفنان حسن الرداد صباح اليوم الثلاثاء، أول مشاهد مسلسله الجديد "الزوجة الـ 18" في أكتوبر، ذلك بعد تغيير اسمه، حيث كان يحمل عنوان "الابن الـ 13"، والعمل أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى ومقرر عرضه فى شهر رمضان.

ويتم تحضر خلال الأسبوعين الماضيين من قبل القائمين على المسلسل خاصة وأنه تم الإعلان عن دخوله المنافسات الرمضانية فى وقت متاخر، ووقع الاخيتار على عدد كبير من الفنانين للمشاركين فى البطولة وهم ناهد السباعى، سلوى خطاب، هيدى كرم، شيماء سيف، ايناس كامل، بيومى فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، ايه سماحة.