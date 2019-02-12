دورى بلس مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر الأسطورة hd يوتيوب

شاهد مباشرة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر، في الجولة الـعشرون من الدوري السعودي للمحترفين، المباراة سوف تقام على ملعب جامعة الملك سعود، الهلال على قمة جدول الدورى السعودى برصيد 46 نقطة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في أربع مباريات و هزيمة واحدة، وفريق القادسية 23 نقطة فقط هو رصيده، و تلقى هزيمة من نادى النصر الذى يحتل المركز الثانى فى الجولة الماضية.

مباراة الهلال والقادسية بث مباشر كورة ستار

مباراة الهلال و القادسية اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، ستبدأ فى تمام السادسة و خمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، الخامسةو خمسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، السابعة و خمسة وعشرون دقيقةبتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

رابط البث المباشر لمباراة الهلال و القادسية بث مباشر

الشوط الاول

Advertisements

بدأ اللقاء منذ دقائق و بداية سريعة لنادى الهلال و النتيجة مازالت تعادل سلبى بين الفريقين

حاليا نحن فى الدقيقة العاشرة من أحداث الشوط الأول و لا تزال النتيجة هى تعادل سلبى بين الفريقين

الدقيقة السابعة عشر من اللقاء و محاولات هجومية من فريق الهلال بلا خطورة حقيقية حتى الآن

فى الدقيقة 23 من المباراة أحرز الاعب افيتيمبي جوميس لاعب الهلال الهدف الاول فى اللقاء

انتهى الشوط الاول 1/0 لصالح الهلال