يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والقادسية اليوم دورى بلس بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر، في اطار الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد جامعة الملك سعود، الزعيم يحتل حتى الآن مقدمة جدول الدورى السعودى برصيد 46 نقطة من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع مباريات و هزيمة واحدة، بينما فريق القادسية يملك 23 نقطة، و قد تعرض لهزيمة من نادى النصر الجولة الماضية، و يريد تحسين مركزه و تقديم عرض طيب أمام نادى الهلال.

كورة ستار مباراة الهلال والقادسية بث مباشر

لعبة الهلال و القادسية اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، ستبدأ فى تمام السادسة و خمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، الخامسة و خمسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، السابعة و خمسة وعشرون دقيقة بتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

رابط مباراة الهلال و القادسية بث مباشر

الشوط الاول

بدأ اللقاء منذ دقائق قليلة و النتيجة مازالت تعادل سلبى حتى الأن

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حاليا فى الدقيقة العاشرة و النتيجة لا تزال 0/0

أصبحنا الآن فى الدقيقة 16 و لاتوحد خطورة حقيقية حتى الآن فى المباراة من الفريقين

فى الدقيقة 23 بأحرز لاعب افيتيمبي جوميس لاعب الهلال الهدف الاول

د 45 مازالت النتيجة تقدم الهلال بهدف