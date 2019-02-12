يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 - ادخال رقم البطاقة

يبحث الكثيرون الآن في سوريا عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اصدار 5، والتي تجري كل يوم ثلاثاء اسبوعيًا، ويتم الإعلان عن النتائج من خلال بث مباشر على قناة دراما وقناة الفضائية السورية.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 متوفرة في الأسفل أو هنــا أو هنــا

وتم الاعلان عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الإصدار الخامس، كما تم السحب لجميع المشتركين في اليانصيب السوري لهذا العام، وينشر موقع اليانصيب السوري معرض دمشق الدولي أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب سورية دمشق للعام 2019.

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من جهتها، فعلت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية رابط الاستعلام عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 ، بالاضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة لمشتركي شبكة "سيريا تل".

كما أن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية قامت بتفعيل رابط الاستعلام عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، وهو مرفق داخل هذه الصفحة