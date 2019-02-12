نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 - الاصدار الثاني (5)

أعلن معرض دمشق الدولي، أن نتائج سحب يانصيب اليوم الإصدار الثاني 2019 رقم 5 ستكون مساء اليوم الثلاثاء، كما سيتم الإعلان عن نتيجة أرقام البطاقات الرابحة.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 متوفرة في الأسفل أو هنــا أو هنــا

يشار إلى أن موقع اليانصيب يوفر خدمة الرسائل الخاصة بسحب يانصيب sms الجوال معرض دمشق، حيث بإمكانكم الاستعلام عن يانصيب معرض دمشق السوري.

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وعن تفاصيل الخدمة فهي من خلال إرسال رسالة إلى الرقم الآتي: 1713، من خلال كتابة: "بطاقة اليانصيب + مسافة خالية+ العدد المتسلسل للإصدار” ثم إرسالها، وتكلفة هذه الخدمة فهي: 5 ل.س.

كما أن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية قامت بتفعيل رابط الاستعلام عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، وهو مرفق داخل هذه الصفحة