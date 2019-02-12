كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مالك أمام دينا الشربيني في "الأختين" لرمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك النجم الشاب أحمد مالك، في الموسم التليفزيوني برمضان 2019 من خلال بطولة مسلسل الأختين (اسم مؤقت) للمخرجة كاملة أبو ذكري ومن تأليف مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش.

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ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، ويشارك أحمد مالك بطولة المسلسل دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، أحمد فهمي وسوسن بدر.

وكان أحمد مالك قد شارك في 2017 في مسلسل "لاتطفئ الشمس" الذي حقق نسب مشاهدة كبيرة، على القنوات التلفزيونية ويوتيوب أيضاً.