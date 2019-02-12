الفنانة شالميار الشربتلي: لن أتخلى عن خالد يوسف

قالت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج المصري خالد يوسف أنها لن تتخلي عنه في أعقاب قضية الفيديو الإباحي مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج.

ووفقاً لموقع "عربي 21"، قالت الشربتلي إن زوجها لم يهرب وفقا لما صدر من إشاعات خلال الأيام القليلة الماضية وأوضحت أنه حاليا في فرنسا معها ومع ابنتها لقضاء إجازة منتصف العام وإنهاء أعمال خاصة به.

وأضافت: "لن أتخلى عن زوجي" نافية في الوقت ذاته إشاعات انفصالها عنه بعد ظهور المقطع الإباحي.

واعتبرت أن زوجها "بريء وسنقاضي كل من يشوهه والدولة فيها قانون وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك الأمر".

وانتشر مقطع فيديو إباحي يظهر فيه المخرج المصري خالد يوسف برفقة منى فاروق وشيما الحاج، ليتم إحالة الفنانتين بعد ذلك إلى النيابة العامة المصرية.