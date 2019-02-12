موعد مباراة الأهلي وفريق سيمبا التنزاني

يخوض اليوم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، حيث سيقابل الفريق ضيفه فريق سيمبا التنزاني، حيث ستقام المباراة على ملعب الوطني في العاصمة التنزانية بدار السلام عصر اليوم، وتعتبر تلك المباراة ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

حيث أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتدار المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت تنزانيا، على أن يتم نقلها عبر قناة “beIN SPORTS HD 2”.

كما تدار المباراة اليوم تحت إشراف طاقم تحكيم سوداني، مكون من محمود علي محمود، حكم في ارض الملعب، ويساعده كل من وليد احمد علي مساعد أول، احمد ناجي صبحي مساعد ثاني.