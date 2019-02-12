النجم محمد صلاح يفتح النار على جماهير الأهلي والزمالك

شهدت الفترة الأخيرة من اشتغال الأجواء ما بين جماهير نادي الزمالك وجماهير النادي الأهلي، حيث إن الأجواء اشتغلت بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو اغلبها، وفي ذلك الأمر علق النجم محمد صلاح نجم الكرة ولاعب فريق ليفربول الانجليزي، على تلك الأزمة التي ما بين الفريقين.

حيث دون اللاعب على موقع تويتر قائلا: “مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت”، وأضاف “هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض أزاي؟”.

حيث أن الأجواء اشتعلت ما بين الفريقين بسبب الأهداف الملغية أمام الأهلي المصري، حيث أثير الجدل مع جمهور الزمالك، وفتح ذلك الباب لإظهار مساوئ كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.