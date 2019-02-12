حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم بأن يسود البلاد حالة من الطقس المائل للبرودة على كافة أنحاء البلاد وبالأخص على السواحل الشرقية للبلاد، ويكون معتدل نسبيا على الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد، وتصل حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس دافئ خلال النهار وشديد البرودة ليلا.

وأما عن الشبورة المائية فان الرؤية تقل في الصباح على الوجه البحري والقاهرة وتمتد الشبورة حتى شمال الصعيد، والسحب تظهر منخفضة ومتوسطة وحركة الرياح اغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

وأما عن حالة البحر المتوسط فأنها تكون خفيفة إلى معتدلة وترتفع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والرياح سطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون ما بين خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم