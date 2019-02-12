استقرار في سعر السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

شهد سوق العبور اليوم حالة من استقرار الأسعار، حيث أن سوق العبور متخصص في بيع وشراء الأسماك والخضروات بسعر الجملة، فقد سجل سعر كيلو سمك البلطي الكبير اليوم 23 جنيه، وسعر كيلو سمك البلطي رقم 2 يقدر بنحو 21 جنيه، وسعر كيلو سمك بلطي رقم 3 يقدر بنحو 9 جنيه مصري، والسمك الأسواني وصل سعر الكيلو 27 جنيه مصري، سعر كيلو سمك البياض البلدي نحو 53 جنيه، وقشر البياض بسعر 45 جنيه للكيلو.
سعر السمك اليوم في سوق العبور
- سعر كيلو الجمبري رقم 1 سجل نحو 320 جنيه مصري.
- سعر كيلو الجمبري رقم 2 تراوح سعره ما بين 125 إلى 225 جنيهً مصري.
- سعر كيلو الجمبري المجمد يتراوح ما بين 85 إلى 165 جنيه مصري.
- سعر كيلو سمك الدنيس بنحو 90 جنيه مصري.
- سعر كيلو سمك البربون بنحو 30 جنيه مصري.
- سعر كيلو سمك الوقار ما بين 40 إلى 80 جنيه.
- سعر كيلو سمك السردين المجمد بلغ نحو 25 جنيه.
- سعر كيلو القراميط يقدر بنحو 20 جنيه.
- سعر كيلو سمك البوري بنحو 44 جنيه.