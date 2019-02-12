استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم 12/ 2/ 2019

شهدت أسعار الحديد والاسمنت حالة من استقرار الأسعار صباح اليوم الثلاثاء، حيث أن الأسعار يتم تحديثها بشكل يومي، فقد تراوح سعر طن الحديد اليوم ما بين 10.900 إلى 11.600 جنيه مصري من ارض المصنع، وتصل للمستهلك بسعر مختلف حيث يتراوح سعرها ما بين 11.300 إلى 11.800 جنيه مصري للطن.

كما أن سعر الحديد من ارض المصنع يتراوح ما بين 710 إلى 780 جنيه للطن، ويصل سعر طن الاسمنت للمستهلك بقدر 850 جنيه مصري، وصرح المهندس احمد الزيني، رئيس شعبة العامة لواد البناء، بان تكلفة مدخلات الإنتاج ثابتة في سعرها ولم يحدث لها ارتفاع، كما أن أسعار البيليت العالمي ثابتة ولم ترتفع أيضا، حيث أنها تسجل سعر 440 دولار للطن.