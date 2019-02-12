علماء الفلك يُحددوم موعدًا نهائيًا لحدوث يوم القيامة الفضائي

يعتقد علماء الفلك، أن مجرة "درب التبانة" ستصطدم بمجرة "أندروميدا"، في غضون 4.5 مليار عام، بحيث تتجه المجرة نحو درب التبانة بسرعة 250 ألف ميل في الساعة، وهي سرعة كافية للدوران حول العالم خلال 6 دقائق فقط.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد حدد العلماء الموعد النهائي الجديدا لاحتمال حدوث اصطدام "يوم القيامة" بين درب التبانة ومجرة قريبة أخرى، تسمى "Triangulum".

وفي النظام الشمسي، من المرجح أن تقوم الجاذبية بجذب الشمس إلى مدار جديد، ما يسحب الأرض والكواكب الأخرى معها.

ويمكن أن يحدث الكثير من الاضطراب داخل المجرتين، ما قد يؤدي إلى تشوه مواقع ملايين النجوم والكواكب.

وتتبع الباحثون مواقع النجوم في المجرات القريبة، لحساب موعد اصطدام "أندروميدا" بمجرة درب التبانة، مستخدمين بيانات من القمر الصناعي "غايا"، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، الذي يقوم بتخطيط مليارات النجوم لقياس موقعها وسرعتها.

يشار إلى أن "أندروميدا" عبارة عن جزيرة تتكون من تريليون شمس، ويستغرق نورها أكثر من 2.5 مليون سنة للوصول إلى مجرتنا.