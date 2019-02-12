شاهد: ولي العهد السعودي يزور الحرم المكي ويدخل الكعبة

زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، الحرم المكي الشريف، للاطلاع على مشروع التوسعة، الثالث من نوعه.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فقد ترأس ولي العهد محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وناقش مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات والمشروعات المرتبطة بالهيئة وأولها مشروع التوسعة للحرم المكي الشريف.

وتطرق الاجتماع لمستويات الانجاز، وعناصر المشروع وإلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.