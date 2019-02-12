شيرين عبد الوهاب تكشف محاولات انتحارها

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة في الوقت الذي طلبت فيه السماح من الله وأن يغفر لها.

وبحسب سكاي نيوز، يعود ذلك لظروف نفسية صعبة تعاني منها الفنانة شيرين، علما بأنها كانت تجربة صعبة في نظرها بحيث تمنت من الآخرين ألا يفكروا في ذلك.

وذكرت في لقاء تلفزيوني، على إحدى الفضائيات العربية، مساء الاثنين، أنها تتناول أدوية مضادة للاكتئاب، مشددة على أنها ذهبت للكثير من الأطباء النفسيين، حتى استقرت مع معالج أميركي الجنسية.

وأوضحت: "كنت أود الزواج من طبيب نفسي، وأنا أعتبر زوجي طبيبا نفسيا، في بداية زواجنا تخلصت من الأشياء السلبية (..) قررت أن ننسى كلمة خوف في حياتنا".

يشار إلى أنه عبد الوهاب كانت قد تزوجت مؤخرا من المغني المصري حسام حبيب، وأديا معا أغنية لاقت انتشارا واسعا.