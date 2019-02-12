قطع فنيّة مميزة من قشور المكسّرات

تسعى العديد من السيدات إلى التميز في صنع أفكار جديدة تضفي لمسات فنية جميلة على ديكور المنزل.

هل فكرتِ سيدتي باستغلال قشور المكسرات وإعادة تدويرها لقطع فنية أنيقة تبهر الآخرين بدل من إلقائها في سلة المهملات؟

خبيرة التصميم الداخليّ، سحر فضلي، تقدّم لكِ مجموعة من الأفكار حول تحويل هذه القشور لقطع فنية، حسب فوشيا.

بداية، لا شكّ أنّ أغلب العائلات تميل لشراء المكسّرات، نظرًا لتعدّد فوائدها، ومذاقها الشهيّ، خصوصًا، في جلسات المساء، وتجمّع الأصدقاء، فما عليكِ عزيزتي سوى ارتداء القفّازات، وجمع قشور هذه المكسّرات بعد تناولها، ومن ثمّ غسلها وتجفيفها.

والآن بعد حصولكِ على قشور جاهزة للعمل، يمكنكِ البدء بالعمل، وإطلاق العنان لأفكاركِ وخيالكِ في تشكيلها.

جهّزي طاولة العمل، والأدوات اللازمة، لإنجاز قطعكِ الفنية: مثل اللاصق، والكرتون، والقطع البلاستيكية، والأعواد، والإكسسوارات والألوان، وغيرها.

كما ويمكنكِ التّشاور مع طفلكِ، قبل البدء في العمل، استمعي لأفكاره، وخطِّطا معًا، كيف سيخرج الشّكل النهائيّ للقطعة.

الألوان تسعد الكبار، والصغار بذات الوقت، يمكنكِ إحضار لوح من الكرتون المقوَّى، وتلوين قشور الفستق الحلبيّ، ثمّ لصقها بشكل متناغم و"متراص"، بجانب بعضها. لم تنتهِ الفكرة بعد، ارسمي عليها وجوه ضاحكة ومرحة، لن تتخيّلي سعادة طفلكِ، وأنتما ترسمان هذه التعابير.

يمكنكِ تغليف القارورة، أو القطع الزجاجية بقشور "الفستق الحلبي"، وحينها تحتاجين للاصق خاصّ للأدوات الزّجاجية، ثمّ تلوينها، أو رشّها باللّون الفضيّ، أو الذهبيّ، أو ألوان أخرى"، بحسب رغبتكما.

يمكن تزيين قشور المكسّرات لأصص النباتات، أو تشكيلها بشكل متناغم، على لوحة فنية، وطلائها بألوان مفعمة بالأمل والحياة.

من الأفكار أيضًا، فكرة الشجرة، أو الهدايا لأعياد الميلاد، فيمكنكِ إحضار العيدان، ووضعها على قطعة خشبية صغيرة، ثمّ تزيين القشور على الأغصان وكأنّها ثمار.

يمكن تحويل قشور الجوز إلى تحف فنية، وهدايا تذكارية رائعة أيضًا، فمثلا، يمكنكِ وضعها على لوح خشبيّ، وحشوها بالخرز، أو الإكسسوارات الصغيرة، "غير المستخدمة"، أو تشكيلها بجانب بعضها، بواسطة الأسلاك المعدنية، لتصبح عملًا فنيًا جديدًا، من صنع أناملكِ.

ويمكنكِ ترك لون قشور حبات "البندق"، كما هو، وتجميعها في طبق، أو سلال قشية صغيرة، وإدخال بعض الإضافات، التي تتناغم معها، كالسرو، أو الصنوبر.

كما أنّ الحبال والخيش، مفردات جميلة تتناغم مع قشور المكسّرات، فيمكنكِ مزجهم جميعًا، وعمل القطع الفنية، التي تزيّن منزلكِ.

أفكار متعدّدة، يمكنكِ البدء بتطبيقها مع طفلكِ، وحتمًا سيتعلّم من خلالها المهارة والإبداع، وستقضيان وقتًا ممتعًا، في تشكيل قطعٍ فنية مميّزة.