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يصطدم نادي الإفريقي التونسي بنظيره مازيمبي الكونغولي وذلك في السادسة مساء اليوم الثلاثاء في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، كورة لايف مشاهدة مباراة الإفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي بث مباشر.

كورة لايف مشاهدة مباراة الإفريقي التونسي ومازيمبي

ويلتقي الافريقي على ملعبه مع مازيمبي في دوري الأبطال وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- شباب قسنطينة: 6 نقاط

2- مازيمبي: 6 نقاط

3- الافريقي: 3 نقاط

4- الإسماعيلي: بلا نقاط

يلا شوت مشاهدة مباراة الإفريقي التونسي ومازيمبي

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر عودة نادي الإسماعيلي من البطولة بعد قبول استئناف الدراويش على قرار استبعادهم على خلفية أعمال الشغب الذي شهدتها مباراة الإفريقي التونسي التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، وستكون مباراة الإفريقي التونسي مع مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية المشفرة، وكانت مباراة الجولة الماضية قد انتهت بفوز مازيمبي 8-0 وهي أكبر نتيجة في تاريخ دور المجموعات وسيسعى الأفريقي للثأر من هذه الهزيمة ومصالحة جماهيره.

ويمكنكم متابغينا الكرام مشاهدة مباراة الإفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي.