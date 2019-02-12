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يلتقي فريقا الهلال والقادسية في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة قوية للفريقين خاصةً في ظل سعي الزعيم لمواصلة الانفراد بالصدارة ومحاولة القادسية البقاء في المناطق الدافئة بجدول الترتيب، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر

تنطلق مباراة الهلال والقادسية في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءأ بتوقيت مكة المكرمةً على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وسيُذاع اللقاء على قنوات KSA SPORTS HD 2 وقنوات دوري بلس وتطبيقها على الهواتف الذكية وجوي TV، كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر.

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يدخل الهلال مباراة اليوم وهو في المركز الأول حالياً ولديه 46 نقطة من 19 مباراة وإذا فاز فسيصل للنقطة 49، أما القادسية، الذي لم يعرف الفوز إلا مرة واحدة في آخر 5 مباريات، حين فاز على الفيحاء في الجولة 17، فتعتبر المباراة صعبة للغاية على الفريق، رغم تصريحات المدير الفني للقادسية وعديد اللاعبين الذين أكدوا بأن بني قادس قادمون للرياض من أجل الفوز لتعزيز مركزهم في منتصف جدول الترتيب.

وتنقل مباراة الهلال ضد القادسية عبر قناة السعودية الرياضية اتش دي 2 في بث حي ومباشر في الخامسة والـ10 دقائق مساءا بتوقيت القاهرة.