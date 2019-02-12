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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر

في مباراة نارية بدوري أبطال أوروبا، يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 في مباراة تجمع بينهما لحساب ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أوروبا، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر.

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يدخل مانشستر يونايتد المباراة رقم 12 مع النرويجي سولشاير وهو على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر والأولى في ذات الأذنين، ومنذ وصول النجم النرويجي السابق في كتيبة أليكس فيرجسون لم يخسر أي مباراة ولم يتعادل إلا واحدةً فقط كانت في الدوري ضد بيرنلي، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

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تواجد مانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز، ونجح الإنجليز في تأمين المركز الثاني خلف السيدة العجوز برصيد 10 نقاط، جمعوهم بالانتصار في 3 مبارياتٍ والتعادل في واحدة، أما المباراتين المتبقيتين في الدور الأول فقد خسرهما الشياطين الحمر، على الجانب الأخر وقع باريس سان جيرمان في مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول ونابولي والنجم الأحمر، وبعد أن كاد الفريق العاصمي على وشك توديع المسابقة مبكراً والتحول للدوري الأوروبي، نجح في التأهل للدور الثاني كمتصدر على حساب أبناء الجنوب الإيطالي والريدز، وذلك بفارق نقطتين فقط عن كليهما.

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سيعتمد سولشار على نفس فلسفته بلعب كل لاعب في المكان المفضل له، وسيحرس العرين دي خيا المُفضل له، وسيتواجد كريس سمولينج بجانب لينديلوف في قلب الدفاع، أما سمولينج فسيعوض غياب الظهير الأيمن الإكوادوري، وسيتكون الوسط من الثلاثي هيريرا وماتيتش وبوجبا، وسيلعب أمامهم لينجارد كلاعب حر وأمامه الثنائي السريع جداً راشفورد ومارسيال.

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سيبدأ توماس توخيل بنفس طريقته المعتادة مع الفريق العاصمي الفرنسي منذ وصوله، ومن المتوقع أن يدفع بالحارس الأسطوري بوفون بدلاً من الأساسي آريولا، وسيتواجد داني ألفيش في مركز الظهير الأيمن بدلاً من البلجيكي المصاب، أما الهجوم فسيقوده كيليان مبابي وسيتواجد بجانبه تشوبو موتينج