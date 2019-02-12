وزير التعليم العالي: الشهادات ليست كافية للحصول على فرص عمل للطلاب بعد التخرج

أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بأن الشهادات العليا الصادرة من الجامعات المصرية أصبحت خلال تلك الفترة غير هامة على الوجه الأكمل، حيث إنها أصبحت ليست السبيل الوحيد لإيجاد فرصة عمل داخل مصر، ولكنه فرصة العمل حاليا تحتاج إلى دورات تدريبية مكثفة، وأن الشباب لابد أن تعمل على تطوير نفسها لإيجاد فرصة عمل مناسبة.

وأكمل بأن مصر تحدث بها زيادة سكانية كبيرة بحوالي 2.5 مليون نسمة في السنة، ويدرس منهم حوالي 730 ألف طالب وطالبة، ويتخرج منهم من الجامعات المصرية حوالي 650 ألف طالب، فمن الطبيعي أن لا تجد الدولة فرص عمل لكل تلك العدد، ولكن يجب تأهيل الطلاب أثناء دراستهم وتدريبهم لاحتياجات السوق لإيجاد العمل بعد التخرج.