سعر اليورو اليوم| الثلاثاء 12 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .. في...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.02 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 19.92 المصرف العربى الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 20.02 20.22 7 أيام بنك الإسكندرية 19.95 20.13 6 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.88 20.02 21 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.88 20.02 24 ساعة بنك المشرق 19.87 20.01 يوم واحد بنك قناة السويس 19.86 20.00 21 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.86 20.11 20 ساعة بنك بلوم 19.85 20.00 36 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 19.85 20.00 23 ساعة البنك المركزى المصرى 19.85 20.00 18 ساعة كريدى أجريكول 19.85 20.02 19 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.85 20.02 18 ساعة المصرف المتحد 19.84 20.01 18 ساعة البنك الزراعى المصرى 19.83 20.02 24 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.83 20.04 20 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.82 20.02 16 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.81 19.99 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.81 19.92 27 دقيقة بنك عودة 19.81 19.94 26 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.81 19.94 37 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.80 20.00 16 ساعة المصرف العربى الدولى 19.79 19.92 27 دقيقة بنك البركة 19.79 20.10 22 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.78 20.15 19 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.78 19.92 36 دقيقة بنك مصر 19.78 19.92 37 دقيقة البنك الأهلي المصري 19.78 19.92 37 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.78 19.92 37 دقيقة

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

سجل أفضل شراء من البنك العقاري المصري العربي بسعر 20.02 جنيه وأفضل بيع من بنك اتش اس بي سي بسعر 19.99 جنيه.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.