تردد قناة أون سبورت ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2019 الناقلة لمباريات الاهلى و الزمالك فى الدورى المصرى

تردد قناة أون سبورت ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ من أكثر الترددات بحثاً من جماهير الأهلى و الزمالك و بيراميدز، لمشاهدة مباريات الدورى المصرى، و كأس مصر، حيث تُذيع قناة اون سبورت الرياضية، مباريات الدورى و الكأس، و كأس السوبر، كما تنفرد بمتابعة تدريبات المنتخب المصرى، و تصوير كواليس معسكرات المنتخب حصرياً، و اذاعة مباريات منتخب مصر الودية، و مباريات الأندية المصرية فى الأدوار التمهيدية الأولى لبطولات أفريقيا للأندية أبطال الدورى، والكونفيدرالية.

تردد قناة أون سبورت ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

لجميع الأشخاص الباحثين عن تردد قناة أون سبورت الرياضيةن ننشر لكم تردد القناة على القمر المصرى النايل سات، و الذى يمكن استقباله بكل سهولة و ضبط التردد.

تردد قناة اون سبورت الرياضية on sport

القمر القناة التردد معامل الترميز النايل سات ON Sport 10853 h 27500 و معامل التصحيح 5/6

تُقام اليوم الثلاثاء 5/2/2019 مباراة الاهلى و انبى فى الدورى المصرى مؤجلة من الأسبوع الثالث العشر و سيتم نقل المباراة عبر قناة on sport الفضائية.

تنقل قنوات أون سبورت الرياضية العديد من مباريات الدورى المصرى منها مباريات نادى بيراميدز و مصر المقاصة، و نادى الأهلى و الزمالك و الاسماعيلى و النجوم و المصرى و انبى و بتروجيت و الداخلية و سموحة و الاتحاد.

جميع مباريات النادى الاهلى المصرى فى الدورى الممتاز لكرة القدم و كأس مصر و الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا تنقله قناة اون سبورت الرياضية.