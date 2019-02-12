بث مباشر مشاهدة مباراة الوصل وبني ياس كأس دوري الخليج العربي “الإمارات” الدوري الإماراتي...

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تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتنطلق المباراة على استاد زعبيل بنادي الوصل، وتنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية وقناة الشارقة الرياضية.

مباراة الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإماراتي الممتاز، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بنتيجة 1-1 ونتابع معكم المزيد من الأخبار الهامة من وقت للثاني.