تردد قنوات بي ان سبورت”beIN Sports” الجديد 2019 الناقلة لمباراة مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا...

تردد قنوات بي ان سبورت “beIN Sports” و الذى يبحث عنها جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي، حيث تعرض قنوات بي ان سبورت معظم البطولات العالمية القوية، مثل بطولة كأس العالم، وبطولة أوروبا، و كأس أسيا و كاس أفريقيا، و كأس العالم للقارات، كما تنفرد beIN Sports بنقل مباريات أبطال أوروبا للأندية، بطولة أفريقيا لأبطال الدورى، كأس أندية أسيا، كما تعرض القنوات معظم الدوريا القوية، مثل الدورى الانجليزى، و الدورى الأسبانى، كما تعرض مباريات الدورى الايطالى.

تردد قنوات بي ان سبورت beIN Sports على نايل سات.

نعرض لكم ترددات القناة على القمر المصرى النايل سات

التردد الاستقطاب FEC القنوات المشفرة 12730 رأسى 2/3 bein sports hd 1-2-3-4 12475 رأسى 2/3 bein sports hd 5-6-7-8 12475 رأسى 2/3 bein sports hd 9-10-11-12 movies 4 11642 رأسى 2/3 bein sports hd 13-14-15-16 12730 رأسى 2/3 bein sports hd 17 NBA الاخبارية

تردد قناة بي ان سبورت 1 على مختلف الأقمار الصناعية

تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات هو 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.

تردد قناة بي ان سبورت عل القمر العرب سات 12379 معامل التصحيح 6/5 أفقى.تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة Bein sports

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تنقل قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم.

تُذاع مباراة ليفربول ووست هام يونايتد فى الدورى الانجليزى لكرة القدم، و تذيع قناة بى ان سبورت الرياضية جميع مباريات الدورى الانجليزى، كأس الاتحاد الانجليزى، كما تذيع القنوات القطرية مباريات الدورى الأسبانى لكرة القدم مباريات نادى برشلونة و ريال مدريد و اتلتيكو مدريد و سلتافيجو و فالنسيا، كما تذيع أيضا مباريات دورى أبطال أوروبا بطولة الكبار ريال مدريد و برشلونة و مانشستر سيتى و ليفربول.

قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة سوف تنقل مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا