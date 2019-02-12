“الآن” تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أحدث عروض WWE...

تردد قناة ام بي سي أكشن للأفلام الأجنبية من أهم وأكثر الترددات الفضائية التي تحظى علي نسب بحث عالية في الوطن العربي، فالأفلام الأجنبية المترجمة من أكثر المحتويات الإعلامية جماهيرية في الشرق الأوسط أجمع، لما تتضمنه تلك الأفلام من خروج عن نمط الدراما العربية عموما، تقدم قناة ام بي سي أكشن الأفلام الأجنبية المترجمة على شاشتها علي مدار 24 ساعة، بجانب ذلك لا يقتصر اهتمام القناة بعرض الأفلام فقط بل تقدم قناة ام بي سي أكشن مجموعة من أقوي البرامج الأجنبية منها ما هوا متخصص في رياضة المصارعة الحرة ومنها ما هو مختص بعالم السيارات، هذا التنوع كان دائما من أكثر العوامل التي أثرت علي نشر تردد قناة ام بي سي أكشن وجعله من أهم ترددات العالم العربي.

في ها المقال سنعرض عليكم تردد قناة ام بي سي أكشن الفضائية علي نايل سات، كما سنقدم لكم نظرة عن تطور القناة ونشأتها، وفي الأخير سنلقي الضوء علي بعض البرامج التي تعرض حاليا علي قناة ام بي سي أكشن مثل برنامج دريفن وبرنامج wwe.

تردد قناة ام بي سي أكشن

لكل محبي الأفلام الأجنبية المترجمة وبرامج الأكشن والمغامرة نعرض عليكم في الجدول التالي أحدث تردد قناة ام بي سي أكشن

الخليج العربي عرب سات 11270 عامودي 27500 الخليج العربي نايل سات 11470 عامودي 27500 غرب افريقيا عرب سات 12284 عامودي 27500 غرب افريقيا نايل سات 11559 عامودي 27500

فقط متابعينا عليكم باستقبال الترددات المذكورة بالأعلى لمشاهدة أحدث الأفلام والبرامج علي القناة.تردد قناة ام بي سي أكشن في الخليج العربي والجزائر والمغرب

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قناة ام بي سي أكشن

ظهرت القناة في أول بث تليفزيوني لها في الخامس من مارس لعام 2007، ومنذ أن انطلقت وتخصصت القناة في تقديم الأفلام التي تحتوي على العديد من مشاهد الأكشن والمغامرة، ومنذ أن انطلقت وقد تمكن تردد قناة ام بي سي أكشن من دخول كل البيوت العربية، إذ انه علي مدار السنوات الماضية عرضت القناة عدد كبير من أشهر مسلسلات هوليود العالمية وأكثرها شهرة منها علي سبيل المثال مسلسل Nikita ومسلسل NCIS ومسلسل The Mentalist ، وغيرها من المسلسلات والأفلام المميزة، أضافت قناة ام بي سي أكشن نوعا جديد من المحتوى المقدم علي شاشتها وهوا المحتوى الرياضي، حيث تعرض القناة عدد كبير من برامج المصارعة الحرة من أبرزها برنامج wwe وبرنامج raw، بجانب ذلك تعرض القناة أيضا مجموعة من برامج السيارات مثل برنامج دريفن سنتناوله بالشرح فيما يلي.

برنامج دريفن عبر تردد قناة ام بي سي أكشن

هوا برنامج متخصص في السيارات الفارهة والمعدلة، يتناول البرنامج بيان أحدث أنواع السيارات في العالم ويقدم مجموعة من المقارنات عليها، كما يقدم البرنامج للمشاهد لمحة عن طريق تعديل السيارات وإضافة أشياء جديدة عليها، بجانب ذلك يقوم البرنامج بتجربة عدد من السيارات وإعطاء تقيم للأداء الخاص بها، هذا البرنامج نجح في اكتساب عدد كبير من المشاهدين للبحث عن تردد قناة ام بي سي أكشن بسبب قلة البرامج التي تتناول هذا النوع من المحتوي، فضلا عن كثر المهتمين بالسيارات في عالمنا العربي وخصوصا الخليج.

جدول أفلام قناة ام بي سي أكشن

ستعرض اليوم قناة ام بي سي أكشن مجموعة جديدة من الأفلام والبرامج التليفزيونية، وفيما يلي نقدم لكم عرض بمواعيد كل ما سيعرض عبر تردد قناة ام بي سي أكشن عن يوم 12 فبراير

Aeon Flux 11:34pm What Went Down 01:04am What Went Down 01:29am Ray Donovan 01:54am Ray Donovan 02:09am The Player 02:49am Tears of the Sun 03:34am Caught On Camera With Nick Cannon 05:29am Ray Donovan 06:19am The Player 07:14am WWE Raw 07:59am WWE ولعوها 09:24am Ray Donovan 09:59am The Player 10:59am معك خبر 11:49am وات وينت داون 12:49pm وات وينت داون 01:21pm WWE AfterBurn 01:44pm معك خبر 02:29pm Ray Donovan 03:19pm The Player 04:14pm Caught On Camera With Nick Cannon 04:59pm Silent Hill: Revelation 05:59pm وات وينت داون 07:34pm WWE AfterBurn 08:04pm معك خبر 08:58pm Ray Donovan 09:59pm The Player 10:54pm Silent Hill: Revelation 11:44pm

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة ام بي سي أكشن الجديد، لكل من يواجه أي مشكلات ف استقبال تردد القناة الموضح بالأعلى نرجو مراسلتنا عن طريق التعليقات للعمل علي حل تلك المشكلات.