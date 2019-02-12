شاهد.. كيف ظهر محمد رمضان في كواليس مسلسل "زلزال"؟ (صورة)

يذكر أن رمضان، صور صباح أمس أول مشاهد مسلسله الجديد "زلزال" فى منطقة الهرم، وتحديدًا في نزلة السمان للعرض فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات وجلسات العمل مع السيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج ابراهيم فخر.

وتعاقدت شركة سينرجى - المنتجة للمسلسل- مع الفنانين المشاركين في البطولة وكانت على رأسهم النجمة حلا شيحة لتقديم دور البطولة النسائية أمام رمضان، ليكون الأول الأعمال التى تشارك فيها بعد عودتها من الاعتزال والذي دام 12 عاماً منذ تقديم فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب.

كما تم التعاقد مع النجم ماجد المصرى الذى يجسد شخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث ووجها لوجه أمام رمضان فى أحداث المسلسل، بالاضافة إلى الفنانة نسرين أمين التى انضمت الى القائمة مؤخراً، ليسجل زلزال التعاون الرابع لها مع محمد رمضان بعدما قدمت معه مسلسل "الأسطورة" وفيلم "شد أجزاء" وفيلم "احكى يا شهرذاد، وكذلك تعاقد الفنانون أحمد صيام وحسام داغر وحسام عبد الحليم، على المشاركة فى العمل ومازالت الشركة تعمل على الانتهاء من التعاقدات خلال الايام المقبة.