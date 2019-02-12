خطوات إنشاء حساب فيسبوك جديد رغم بساطتها ألا أن المستخدمين الجدد لايعرفونها وقد يقومون بخطوات خطأ أو يغفلون عن أحد الخطوات فيفاجئون بعد ذلك بغلق حساب الفيس بوك لعدم إتمام عملية إنشاء الحساب والتأكيد عليها بالذهاب إلى البريد الإلكتروني، ولذلك نحرص على توضيح خطوات انشاء حساب فيسبوك جديد وتأمينه في هذا الموضوع، وكيفية اختيار كلمة السر التى يصعب على أي فرد اختراقها.

خطوات انشاء حساب فيسبوك جديد

يتمكن المستخدم لأول مرةٍ موقع فيس بوك إنشاء حساب جديد من خلال الخطوات الآتية:

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الدخول من متصفح الإنترنت على www.facebook.com/r.php.

إدخال الإسم الشخصي.

إدخال رقم الهاتف المحمول

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالحساب.

وضع كلمة السر.

توضيح تاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية.

اضغط على إنشاء حساب.

الإنتهاء من خطوات إنشاء حساب.

الذهاب إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف لإتمام عملية إنشاء حساب جديد على الفيس بوك.

وفي حال التعرض إلى مشكلة متعلقة بالحساب بعد إنشائه أو غلقه يمكنكم الرجوع إلى البريد الإلكتروني المدون به الحساب أو رقم التليفون وترسل إدارة الفيس بوك رسالة عليه بكود تساعدك على حل مشكلتك واسترجاع الحساب.

تأمين فيسبوك من خلال كلمة السر

خطوات انشاء حساب فيسبوك جديد

يكمن تأمين فيسبوك من خلال كلمة السر صعبة تم اختيارها بعناية دقيقة ليصعب اختراقها ولابد من توافر النقاط الآتية فيها:

تشمل كلمة السر على حروف وأرقام.

تضم كلمة السرعلى أحرف كبيرة صغيرة “كابيتل واسمول”.

لا تقل كلمة السر عن عشرة أحرف.

لا يتم العثور على كلمة السر بالقاموس أي أنها تكون كلمة غير مفهومة.

تجنب استعمال المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدم كتاريخ الميلاد، أو رقم الهاتف الشخصي، أو الرمز البريدي، ككلمة سر لأن كل السابق ذكرهم معلومات يمكن تخمينها بسهولة عند اختراق الحساب.

الجدير بالذكر أن من سياسات الفيس بوك عند انشاء حساب فيسبوك جديد أن يكون المستخدم بلغ من العمر 13 سنة حتى يكون على وعى بما يتم تداوله عل مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وتفاعلات المستخدمين.