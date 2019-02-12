اليوم عرض فيلم “قصة حب”في السينمات بمناسبة الفلانتين

يتم اليوم طرح الفيلم الرومانسي “قصه حب” في السينمات بمناسبة حلول عيد الحب غداً 14/2،حيث أن صناع الفيلم قرروا عرضة بالتزامن مع عيد الحب من أجل عشاق الرومانسية .

وينافس الفيلم العديد من الأفلام التي تحمل الطابع الرومانسي و تدور أحداث قصه الفيلم حول شاب يتعرض إلي حادث يتسبب في فقدانه البصر.

ويجسد دور الفنان أحمد حاتم، و تجسد دور حبيبته الفنانة هنا الزاهد و تقف بجانبه في هذه المحنة وتحدث كثير من المشكلات التي يواجهاها معاً حتى يتمكن من الشفاء.

الفيلم يشارك فيه مجموعة من الوجوه الشابة، حيث أن الفيلم بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد و ياسر الطوبجي و حنان سليمان والنجمة هالة فاخر وعلا رشدي وفرج يوسف والأخراج عثمان أبو لبن و التأليف أماني التونسي.