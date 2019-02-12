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الآن مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر – القسم الثاني- عبر هذه الترددات | فيديو للقطات الحلقة 135...

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يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير أرطغرل عن مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر ، كما يتجه البعض للبحث عن ارطغرل الحلقة 135 يوتيوب، حيث تكون متاحة للجميع عقب عرضها علي شاشة تي ار تي كما يقدمها لكم موقع النور الإلكتروني اعزائى الكرام وننقل لكم تفاصيل الأحداث خلال  ترددات الحلقة الجديدة ارطغرل 135، حيث تعتبر حلقة  حاسمة في تبديل الأدوار وصول الأحداث إلى الذورة، حيث يرصد مسلسل ارطغرل جزء مهم من التاريخ الإسلامي وهو بداية نشأة الدولة العثمانية التى استمرت مسيطرة على الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون،  وبطل المسلسل ارطغرل  الذي نجح في توحيد القبائل التركية ومحاربة الأعداء وهو والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية ومازالت الأحداث تتوالي  بأسلوب شيق ومثير اعتمد المخرج على تقديمه لجذب انتباه الجماهير وجعلهم يترقبون الأحداث حلقة تلو الأخري، وإليكم متابعينا  ترددات عرض ارطغرل 135 مباشر.

 

مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر

مسلسل ارطغرل الحلقة 135 ، تعرض على القناة التركية،  كما يكون هناك ارطغرل 135  عبر موقع النور الإلكتروني مدبلجة ومترجمة ، كما يذاع مسلسل ارطغرل الحلقة الجديدة  يوم الأربعاء من كل اسبوع لمدة ساعتين ونصف على شاشة  قناة تي أر تي trt على القمر التركي  باللغة الأصلية كما تعرض على قناة قطر مدبلجة  يوم الخميس  في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وقناة شباب المصرية الساعة السادسة مساءًا، وإليكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس  الحلقة 135 فيوجد خمس قنوات ناقلة  للمسلسل التركي ارطغرل بشكل حصري، نقدمها تلبية لاحتياجات زوار موقعنا الكرام  وتوفير رغباتهم المستمرة، متمنين لهم مشاهدة ممتعة.

القناة    التردد   القمر
Qatar TV 10719 V 27500

11604 V 27500

  نايل سات

سهيل سات

 

Shbab TV Egypt

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11315 V 27500 نايل سات
اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات
TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

 

كما يمكنكم متابعة  ارطغرل 134 على الإنترنت  والإطلاع  على ارطغرل 135 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط

يمكنكم أيضًا المشاهدة أيضاً على تطبيق : IOS : http://goo.gl/2drWgN
Android : http://goo.gl/FuQD91

الجدير بالذكر أن مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الأخير ينقل فى 23 دولة حول العالم بعد النجاحات التى حققتها الأجزاء الماضية، وصوله لأعلى نسب مشاهدة، وأصبح من أقوى المسلسلات التركية، وحاليًا يترقب المتابعون مشاهدة الحلقة الجديدة ارطغرل 34 يوتيوب أو بث مباشر الحلقة 135 على شاشة تي ار تي أو عبر موقع النور الإلكتروني.

تردد قناة تي ار تي لـ مشاهدة ارطغرل 135:

مشاهدة ارطغرل 135 بث مباشر

ومن المتوقع ان يكون الجزء الخامس من قيامة أرطغرل هو الموسم الأخير تحت هذا الأسم على ان يتم طرح الموسم السادس تحت مسمى قيامة عثمان في فترة زمانية جديده وهي بداية الدولة العثمانية التي أسسها عثمان ابن أرطغرل.

إعلان الحلقة 135 مترجم DirilişErtuğrul

وتعرض الحلقة 135 أرطغرل يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة تي ار تي التركية.

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