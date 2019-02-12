“هنا” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء...

نقدم لكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل النادي الأهلي سعيه نحو تحقيق لقب البطولة الإفريقية بمواجهة سيمبا في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق الشياطين الحمر على مستوي الوطن العربي بالكامل.

ومن خلال المقال، سنتعرف على أهم القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا وكذلك موعد المباراة، وترتيب جميع فرق المجموعة، بالإضافة لمتابعة مستمرة لكافة الأخبار المتعلقة بالمباراة وتشكيل الفريقين خلال هذه المباراة الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تعد مباريات النادي الأهلي المصري من أهم ما يبحث عنه الكثير من الجماهير خلال الساعات القادمة، حيث يخوض النادي الأهلي رابع مبارياته في دور المجموعات، ويقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، والتي تضم كلا من: فيتا كلوب وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة، ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

من المقرر أن يكون موعد ماتش الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء الموافق 12-2-2019 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي على الملعب الوطني معقل فريق سيمبا ووسط جماهيره.

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم مجاناً

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت لحقوق نقل كافة مباريات البطولة خصرياً عبر قنواتها المشفرة، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD2 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم.

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم على جميع الأقمار الصناعية، فيمكنكم التعرف عليها من خلال الجدول التالي:

القناة التردد قناة RTI 1 القمر ياه سات 52 E – التردد 12347 – معدل ترميز 30000 – استقطاب افقي قناة TVT القمر ياه سات 52 E – التردد 12347 – معدل ترميز 30000 – استقطاب افقي قناة ORTB القمر يوتلسات 16 E – التردد 11804 – معدل ترميز 30000 – استقطاب أفقي قناة ORTM القمر يوتلسات 9 E – التردد 12034 – معدل ترميز 27500 – استقطاب عمودي

وسنواصل متابعة كافة أخبار القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وعرضها على حضراتكم فور الإعلان عن ذلك، فتابعونا.