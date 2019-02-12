 تعرف الآن على المؤهلات المطلوبة في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كما حددت الوزارة أيضاً الأوراق المطلوبة :-

-شهاده ميلاد .

-أصل المؤهل إضافة إلى صورة منه.

-صورة بطاقة شخصية سارية.

-المؤهل الأعلى في حالة الحصول عليها ( ماجستير أو دكتوراه) .

-2 صورة شخصية.

-قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة .

-صحيفة حالة جنائية حديثة .

-الموقف من الخدمة العسكرية والخدمات العامة بالنسبة للإناث .

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-أن يكون لائق طبيا بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي.

-مستند ما يثبت إقامة المتقدم لتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية لمدة سنة سابقة لتاريخ إعلان المسابقة .

-المستندات المطلوبة تقدم مع الاستمارة الإلكترونية للتعاقد للإدارة التعليمية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان .

-يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان عن الوظائف عبر الرابط الإلكتروني .

و ألأن دعونا نتعرف علي المؤهلات المطلوبة بالمسابقة لكافه المراحل .

المؤهلات المطلوبه

المؤهلات المطلوبه