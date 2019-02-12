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تعرف الآن على المؤهلات المطلوبة في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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كما حددت الوزارة أيضاً الأوراق المطلوبة :-

-شهاده ميلاد .

-أصل المؤهل إضافة إلى صورة منه.

-صورة بطاقة شخصية سارية.

-المؤهل الأعلى في حالة الحصول عليها ( ماجستير أو دكتوراه) .

-2 صورة شخصية.

-قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة .

-صحيفة حالة جنائية حديثة .

-الموقف من الخدمة العسكرية والخدمات العامة بالنسبة للإناث .

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-أن يكون لائق طبيا بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي.

-مستند ما يثبت إقامة المتقدم لتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية لمدة سنة سابقة لتاريخ إعلان المسابقة .

-المستندات المطلوبة تقدم مع الاستمارة الإلكترونية للتعاقد للإدارة التعليمية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان .

-يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان عن الوظائف عبر الرابط الإلكتروني .

و ألأن دعونا نتعرف علي المؤهلات المطلوبة بالمسابقة لكافه المراحل .

 تعرف الآن على المؤهلات المطلوبة في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف الآن على المؤهلات المطلوبة في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

المؤهلات المطلوبه

تعرف الآن على المؤهلات المطلوبة في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

المؤهلات المطلوبه
 

تعرف الآن على المؤهلات المطلوبة في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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