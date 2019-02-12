كيفية دفع إيصال تأمين تابلت الصف الأول الثانوي بقيمة 100 جنيه

أوضح الدكتور أحمد ضاهر، مستشار وزير التعليم والتعليم الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن سداد بوليصة التأمين للتابلت وقيمتها 100 جنية، إجبارية بسبب أن رقم التأمين سيكون لازما ومطلوبا لاستيفاء أوراق التابلت، وهي تأمين سنوي شامل للجهاز في حالة تلفه أو ضياعه، ويتم سداد قيمة التأمين في مكتب البريد المصري مقابل وصل بقيمة المائة جنيه.

الدكتور أحمد ضاهر

وأشار الدكتور أحمد ضاهر، بأنه تم التواصل مع مكاتب البريد في محافظات المرحلة الأولى لتوزيع التابلت، بتسهيل الأمر على أولياء الأمور اثناء تحصيل قيمة التأمين منهم، وأضاف إلى أن كل من سيحصل على التابلت سيدفع قيمة التأمين سواء من الطلاب أو المعلمين.

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وأشار إلى أن طلاب الخدمات سوف يحصلون على الجهاز، ولكن طلاب الصف الأول الثانوي “منازل” لن يحصلوا على الجهاز وسيتم إخطارهم قريبا بآلية امتحانهم وتدريبهم عليها.

كما أكد الدكتور أحمد ضاهر أنه سيتم التواصل مع صندوق دعم وتمويل المشروعات لحل موضوع توريد بعض المبالغ المالية لصالحه، مع مراعاة الحفاظ على حقوق أولياء أمور الطلاب.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي في 20 محافظة، بالإضافة للمعلمين وبعض العاملين بالإدارات التعليمية ، وسيتم التوزيع على باقي المحافظات وفقا للخطة الزمنية المحددة الخاصة بالوزارة، مقابل تسديد بوليصة تأمين في مكتب البريد المصري تبلغ قيمتها 100 جنية، ومن المقرر أداء الامتحانات على التابلت.