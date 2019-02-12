“الان استقبل” تردد قناة سبيس تون spacetoon على النايل سات تحديث فبراير 2019

سنتطرق الآن إلي تردد قناة سبيس تون “spacetoon” على القمر نايل سات عربسات 2019، وتعد القناة المستقلة التي بدأت البث في مارس من عام 2000 أحد أقدم القنوات المتخصصة في عالم الرسوم المتحركة في الوطن العربي، فقناة سبيس تون تقدم محتوي للطفل وللمراهق أيضاً، حيث أن الفئة السنية للطفل المستهدفة من قبل القناة غير محدده، مما يجعلها تقوم بعرض أفلام كارتونية مدبلجة تناسب الجميع على مدار الساعة.

وتعرض قناة spacetoon أبرز مسلسلات وأفلام الكارتون وتقوم بعرض بين الفقرات بعض الأغاني والنشيد، والقناة تهدف إلي تثقيف الطفل مع وضع حس فكاهي في الفقرات وتقوم بعض الفقرات بعملية التقيف الديني، وخلال ما يقرب من عام وتحديداً في مارس 2020 ستحتفل القناة بمرور 20 عام على أول بث لها، وتعرض القناة بشكل مجاني ومفتوح على القمرين عرب سات ونايل سات.

تردد قناة سبيس تون spacetoon

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11785 عمودي 27500 عرب سات غير متاحة الآن –

تردد قناة سبيس تون spacetoon

الجدير بالذكر أن تردد قناة سبيس تون فقط على النايل سات حيث توقف بث القناة على العرب سات منذ فترة، وتعد قناة سبيس توون من القنوات الرائدة في تخصص الكارتون العربي المدبلج والمترجم على القمر الصناعي نايل سات. .

وتعد قناة سبيس توون للاطفال من أوائل القنوات المتخصصة في إذاعة الكارتون بالدبلجة السليمة للمتابعين، وقد تربى الكثير من الإباء الآن على محتوى تلك القناة.